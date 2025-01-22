Хто такий Філ Раффін

Він прийшов разом зі своєю дружиною, колишньою моделлю, засновницею конкурсу краси Міс Україна Всесвіт та Міс Україна 2001 року Олександрою Ніколаєнко, розповідає 24 канал.

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Філ Раффін є американським бізнесменом. Зокрема чоловік власник готелю та казино Treasure Island та Circus Circus у Лас-Вегасі. Крім того, він володіє низкою інших підприємств, серед яких готелі, казино, іподроми, нафтовидобувні компанії, мережі магазинів, нерухомість тощо.

Зауважте! Згідно з даними, Forbes у 2019 рік він посів 838 місце з капіталом у 3,1 мільярда доларів США.

Як Філ Раффін розбагатів

Майже півстоліття тому, у 1972 році, Раффін вперше запровадив у Канзасі автозаправки самообслуговування, створивши мережу з 60 магазинів. У 1987 році він використав свої прибутки, щоб побудувати свій перший готель під назвою Marriott.

Бізнес Філа Раффіна також включав розподіл нафти та одну з найбільших у країні компаній з виробництва вантажних візків.

У 1994 році він здав свої магазини в оренду компанії Total, використавши отримані кошти для придбання нових готелів. Вже через рік, у 1995 році, він придбав казино-курорт Crystal Palace на Багамах. Заставивши це казино, купив готель і казино New Frontier.

Бізнесмен Філ Раффін та його дружина Олександра Ніколаєнко на інваргурації Дональда Трампа / Фото Getty Images

Покупка Раффіном New Frontier

Однак найбільше бізнесмен відомий своєю покупкою готелю та казино New Frontier, одного з найвідоміших закладів на Лас-Вегас-Стріп. Річ у тім, що коли він придбав цей курорт, то там був тривалий страйк працівників. Він став найдовшим страйком в історії США.

Проте Раффін швидко врегулював конфлікт після купівлі у 1998 році. Незабаром готель-казино став відомим як New Frontier.

У 2005 році Раффін оголосив про плани знести New Frontier та побудувати на його місці новий курорт під назвою The Montreaux, але проєкт так і не був реалізований.

Зверніть увагу! У 2007 році Раффін продав New Frontier компанії El Ad Properties за 1,2 мільярда доларів. Це була рекордна ціна за акр землі в історії Лас-Вегас-Стріп.

Що пов'язує Рафіна та Трамп

Зокрема Філ Раффін є давнім другом і бізнес-партнером Трампа. Їхнє знайомство відбулося в Trump Tower ще на початку 2000-х років, коли бізнесмен думав додати готель Trump до свого казино Treasure Island. Але ідея не реалізувалась.

Втім пізніше, в Лас-Вегасі, Раффін показав Трампу незабудовану ділянку землі на парковці Nordstrom і сказав, що Трампу потрібно "бути тут". Тоді Дональд Трамп миттєво вирішив будувати на цій ділянці.

Рафін та одруження на українській моделі

Саме Дональд Трамп познайомив Філа Раффіна та його теперішню супутницю життя Олександру Ніколаєнко.

Раффін був одружений тричі. Але наразі перебуває у шлюбі з переможницею конкурсу "Міс Україна 2004" Олександрою Ніколаєнко. Вони одружилися 6 січня 2008 року. Тоді Раффіну було 72 року, а супермоделі 26 років.

Бізнесмен Філ Раффін та його дружина Олександра Ніколаєнко на інваргурації Дональда Трампа / Фото Getty Images

Відомо, що Раффін кілька разів пропонував коханій руку й серце. Зрештою вона погодилась на пропозицію і пара зіграла весілля.

На заході була присутня велика кількість зірок та знаменитостей. Саме весілля відбувалося на приватній території Трампа.

Цікаво! Станом на зараз у них двоє спільних дітей: син Річард Вільям Раффін (народився у квітні 2010 року) і дочка Малена (народилася у 2013 році).