Филиал французской компании Auchan продал бизнес в России

Дочернее предприятие французской компании "Ашан", которая владеет торговыми центрами, продала свой бизнес в России. Речь идет о компании Ceetrus, которая является частью французской группы "Ашан".

Что известно о компании Ceetrus

Новым владельцем торговых комплексов, ранее принадлежавших Ceetrus, стала российская компания "Торговые галереи". Основным владельцем этой фирмы через АО "Кама капитал" и "УК Кама капитал" является Тагир Шаймарданов, пишут российские СМИ.

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Ceetrus входит в состав французской группы "Ашан". Согласно информации, опубликованной на сайте компании, в России ей принадлежало более 150 тысяч квадратных метров торговых площадей.

! Ceetrus управляла 40 торговыми центрами и галереями, включая такие объекты, как торговые комплексы "Акварель" в Пушкине, Тольятти, Волгограде и "Тройка" в Москве. Кроме этого, компания владела прикассовыми зонами в гипермаркетах "Ашан".

В конце февраля стало известно, что производитель молочных продуктов Danone планирует продать свои российские активы компании "Вамин" из Татарстана со скидкой 56% от рыночной цены.

Что известно о скандале с "Ашан"

В 2023 году журналистское расследование выявило, что российские филиалы сети "Ашан" были вовлечены в поставки товаров для российских военных во временно оккупированных Украиной регионах, а также в привлечении мобилизованных лиц среди своих сотрудников.

Журналисты установили, что такие поставки объявлялись как "гуманитарная помощь" и содержали как продукцию со складов "Ашана", так и товары, собранные волонтерами оккупантов в российских магазинах сети.

В ответе от руководства "Ашана" утверждается, что высшее руководство гипермаркета не было осведомлено о поставках продуктов российской армии.

! О намерении покинуть Россию компания объявила еще в 2022 году, но летом 2023 года Путин подписал указ о национализации ее активов и передачу их во временное управление Росимущество.