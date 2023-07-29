Восстановление Украины: Финляндия начала работу над планом помощи

Многие страны и бизнесы выразили готовность и желание помочь в восстановлении Украины. Многие проекты уже находятся на этапе разработки.

Восстановление Украины должно стать приоритетной задачей многих стран. Многие правительства уже начали работу в этом направлении и готовятся помочь Украине преодолеть последствия полномасштабного нападения российских оккупантов, в результате которого наше государство испытало большие разрушения.

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Финляндия уже работает над планом восстановления Украины

Как сообщил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, он поручил разработать план участия страны в восстановлении нашего государства. Он также добавил, что Финляндия всячески будет поддерживать борьбу Украины против российских оккупантов.

"Укрзализныце" позволили использовать 37 миллионов евро кредитных денег, предоставленных Францией. Все средства хотят потратить на приобретение новых рельсов.

В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины. Эта работа требует тесного и систематического сотрудничества между разными сторонами,

– добавил Тавио.

На первом этапе Финляндия разработает план консультационных услуг для финских предприятий, чтобы они знали, как помочь Украине. Также будут определены финансовые пути участия финского бизнеса в проекте восстановления.

Затем планируется подготовить долгосрочный план с участием возможного использования фондов для сотрудничества на разных направлениях. Финляндия надеется, что сотрудничество на всех уровнях позволит максимально быстро и эффективно воплотить все задуманные проекты в реальность.