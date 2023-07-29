Восстановление Украины должно стать приоритетной задачей многих стран. Многие правительства уже начали работу в этом направлении и готовятся помочь Украине преодолеть последствия полномасштабного нападения российских оккупантов, в результате которого наше государство испытало большие разрушения.
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Финляндия уже работает над планом восстановления Украины
Как сообщил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, он поручил разработать план участия страны в восстановлении нашего государства. Он также добавил, что Финляндия всячески будет поддерживать борьбу Украины против российских оккупантов.
В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины. Эта работа требует тесного и систематического сотрудничества между разными сторонами,
– добавил Тавио.
На первом этапе Финляндия разработает план консультационных услуг для финских предприятий, чтобы они знали, как помочь Украине. Также будут определены финансовые пути участия финского бизнеса в проекте восстановления.
Затем планируется подготовить долгосрочный план с участием возможного использования фондов для сотрудничества на разных направлениях. Финляндия надеется, что сотрудничество на всех уровнях позволит максимально быстро и эффективно воплотить все задуманные проекты в реальность.