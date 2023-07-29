Відбудова України повинне стати пріоритетним завданням багатьох країн. Багато урядів вже почали роботу у цьому напрямку та готуються допомогти Україні подолати наслідки повномасштабного нападу російських окупантів, внаслідок якого наша держава зазнала великих руйнувань.

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Фінляндія вже працює над планом відбудови України

Як повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, він дав доручення розробити план участі країни у відбудові нашої держави. Він також додав, що Фінляндія усіляко буде підтримувати боротьбу України проти російських окупантів.

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Водночас ми готуємося до відбудови незалежної та демократичної України. Ця робота вимагає тісної та систематичної співпраці між різними сторонами,

– додав Тавіо.

На першому етапі Фінляндія розробить план консультаційних послуг для фінських підприємств, аби вони знали, як можуть допомогти Україні. Також буде окреслено фінансові шляхи участі фінського бізнесу у проєкті відбудови.

Потім планують підготувати довгостроковий план за участі можливого використання фондів для співробітництва на різних напрямках. Фінляндія сподівається, що співпраця на всіх рівнях дозволить максимально швидко та ефективно втілити усі задумані проєкти у реальність.