Не выбрасывайте чек после покупки: как проверить его онлайн и зачем это делать

Фискальный чек – это документ, который покупатель получает при оплате товара или услуги. Он нужен для защиты прав потребителя, обеспечения прозрачности работы бизнеса и контроля за уплатой налогов.

Зачем нужен фискальный чек?

Закон обязывает каждый субъект хозяйствования, осуществляющий расчетные операции, выдавать фискальный чек. Детали объяснили в Государственной налоговой службе Украины.

Теперь чеки в Украине формируют не только традиционные кассовые аппараты (РРО), но и программные (ПРРО), которые работают на планшете, смартфоне или компьютере. После оплаты предприниматель может отправить электронный чек на e-mail или предложить покупателю просканировать QR-код.

Чек – это о доверии. Выдавая чек, предприниматель демонстрирует честность и открытость. А покупатель, проверяя его, участвует в борьбе за прозрачный бизнес,

– отметили в ГНС.

Там призывают сохранять фискальные чеки после покупок – особенно когда речь идет о технике, гарантийных товарах или возможном возврате.

В случае возникновения проблем он позволяет реализовать права потребителя, предусмотренные Законом Украины "О защите прав потребителей".

Как проверить свой чек онлайн?

Интересно, что проверить подлинность своего чека может любой желающий. Для этого вебпортал налоговой предлагает удобный инструмент.

Покупателю нужно найти на документе и ввести в форму реестра "Поиск фискального чека" следующую информацию:

номер фискального чека;

фискальный номер РРО или ПРРО;

дата и время покупки.

Как отличить настоящий чек от подделки: смотрите видео ГНС

Обратите внимание! Выданные традиционными РРО чеки обнародуют не позднее следующего рабочего дня.

Что еще стоит знать о чеках в Украине?