Навіщо потрібен фіскальний чек?
Закон зобов'язує кожен суб'єкт господарювання, що здійснює розрахункові операції, видавати фіскальний чек. Деталі пояснили в Державній податковій службі України.
Дивіться також "Термінал у телефоні": чому цей спосіб популярний в Україні і які штрафи за роботу без РРО
Тепер чеки в Україні формують не лише традиційні касові апарати (РРО), а й програмні (ПРРО), які працюють на планшеті, смартфоні чи комп'ютері. Після оплати підприємець може надіслати електронний чек на e-mail або запропонувати покупцеві просканувати QR-код.
Чек – це про довіру. Видаючи чек, підприємець демонструє чесність і відкритість. А покупець, перевіряючи його, бере участь у боротьбі за прозорий бізнес,
– наголосили в ДПС.
Там закликають зберігати фіскальні чеки після покупок – особливо коли йдеться про техніку, гарантійні товари або можливе повернення.
У разі виникнення проблем він дозволяє реалізувати права споживача, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів".
Як перевірити свій чек онлайн?
Цікаво, що перевірити справжність свого чека може будь-хто. Для цього вебпортал податкової пропонує зручний інструмент.
Покупцеві потрібно знайти на документі та ввести у форму реєстру "Пошук фіскального чека" таку інформацію:
- номер фіскального чека;
- фіскальний номер РРО або ПРРО;
- дата та час покупки.
Як відрізнити справжній чек від підробки: дивіться відео ДПС
Зверніть увагу! Видані традиційними РРО чеки оприлюднюють не пізніше наступного робочого дня.
Що ще варто знати про чеки в Україні?
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Кабмін ухвалив постанову, врегулювавши запуск національного електронного чека. На першому етапі сервіс єЧек працюватиме в пілотному режимі з окремими торговельними мережами та банками.
До слова, через проблеми з електроенергією деякі українські підприємці почали включати в чеки оплату "за генератор" або "за світло". Однак аби все було законно, необхідно дотримуватися низки умов, зокрема завчасно інформувати споживача.