Навіщо потрібен фіскальний чек?

Закон зобов'язує кожен суб'єкт господарювання, що здійснює розрахункові операції, видавати фіскальний чек. Деталі пояснили в Державній податковій службі України.

Тепер чеки в Україні формують не лише традиційні касові апарати (РРО), а й програмні (ПРРО), які працюють на планшеті, смартфоні чи комп'ютері. Після оплати підприємець може надіслати електронний чек на e-mail або запропонувати покупцеві просканувати QR-код.

Чек – це про довіру. Видаючи чек, підприємець демонструє чесність і відкритість. А покупець, перевіряючи його, бере участь у боротьбі за прозорий бізнес,

– наголосили в ДПС.

Там закликають зберігати фіскальні чеки після покупок – особливо коли йдеться про техніку, гарантійні товари або можливе повернення.

У разі виникнення проблем він дозволяє реалізувати права споживача, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів".

Як перевірити свій чек онлайн?

Цікаво, що перевірити справжність свого чека може будь-хто. Для цього вебпортал податкової пропонує зручний інструмент.

Покупцеві потрібно знайти на документі та ввести у форму реєстру "Пошук фіскального чека" таку інформацію:

номер фіскального чека;

фіскальний номер РРО або ПРРО;

дата та час покупки.

Зверніть увагу! Видані традиційними РРО чеки оприлюднюють не пізніше наступного робочого дня.

Що ще варто знати про чеки в Україні?