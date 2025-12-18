Стартует с 1 января: для украинцев введут новое правило, за невыполнение будет штраф
- С 1 января 2026 года украинские предприниматели будут работать, учитывая новое правило.
- Исключение сделано для предпринимателей на прифронтовых территориях, а за нарушение правила предусмотрены штрафы в размере 8 500 гривен.
Новое правило касается украинцев, которые продают свою продукцию – ФЛП, фермеров, торговцев. Исключение сделали для предпринимателей на прифронтовых территориях.
Какое новое правило для предпринимателей будет действовать?
С 1 января 2026 года расширяется перечень предпринимателей, которые обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов (установка платежных терминалов), пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
С нового года требование распространяется на следующие категории торговцев:
- ФЛП 1-й группы единого налога;
- торговцы, которые продают через торговые автоматы (кофе, снеки и т.д.);
- торговцы, которые осуществляют выездную торговлю: с лотков на улице, автомобилей, на ярмарках, рынках, выставках;
- продавцы собственноручно выращенной продукции (садоводы, пчеловоды, фермеры).
Однако есть альтернативы терминалу: требование может быть выполнено не только с помощью классического POS-терминала, но и с помощью других электронных средств, в частности, мобильного эквайринга (технология Tap to Phone) или программных терминалов в смартфоне.
Обязанность не распространяется на предпринимателей, которые работают на территориях, где ведутся боевые действия, временно оккупированных, заблокированных или где деоккупация состоялась менее трех месяцев назад.
За отсутствие терминалов предусмотрены штрафные санкции в размере 8 500 гривен. Чтобы избежать санкций, предпринимателей предупредили заранее, чтобы они успели подготовиться к изменениям.
Какие правила для ФОПов действуют в Украине?
В 2025 году налоговая провела 6 041 налоговую проверку проверку ФЛП, что на 12% больше, чем в прошлом году, а общая сумма доначислений составила 5,98 миллиардов гривен. Черкасская область лидирует по суммам доначислений обязательств, из которых 72% приходится на штрафы.
Введение НДС для ФЛП обсуждается как стратегическое направление налоговой реформы и требует длительной подготовки. Реалистичный сценарий предусматривает постепенное введение с разработкой законодательства в 2026 – 2027 годах и полноценным запуском в 2030 году.
С 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 гривен, а прожиточный минимум – 3 328 гривен, что повлияет на налоговую нагрузку для ФЛП I – III групп. Для ФОПов I группы единый налог составит 328 гривен, для II группы ФОП – 1 729,40 гривны, а для III группы ФОП – 3% или 5% от дохода.