Фонд дочери Путина стал совладельцем крупнейшего производителя дронов в России –прибыли взлетели
- Фонд Екатерины Тихоновой стал совладельцем компании "Геоскан", что привело к значительному росту ее финансовых показателей.
- В 2024 году выручка "Геоскана" выросла в 3,6 раза до 4,7 миллиардов рублей, а чистая прибыль выросла в 6,2 раза до 1,27 миллиардов рублей.
Российская компания "Геоскан", крупнейший производитель беспилотников в стране, за год значительно улучшила свои финансовые показатели. Это произошло после того, как доля предприятия перешла в собственность фонда, связанного с дочерью правителя России Екатериной Тихоновой.
Производитель беспилотников увеличил доход
Как сообщают росСМИ, в 2024 году выручка "Геоскана" выросла в 3,6 раза – до 4,7 миллиардов рублей, а чистая прибыль компании выросла в 6,2 раза, достигнув рекордных 1,27 миллиардов рублей, передает 24 Канал.
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Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), который возглавляет Тихонова, впервые не обнародовал финансовую отчетность.
"Доступны лишь данные о балансе организации, что за год вырос на 625 миллионов рублей и достиг 4,46 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Информация о выручке и чистой прибыли за 2024 год отсутствует, но годом ранее эти показатели составляли 1,1 миллиард рублей и 234 миллиона рублей соответственно.
Что известно о деятельности "Геоскан"
"Геоскан" занимается производством гражданских авиационных беспилотников и разработкой программного обеспечения для обработки фотограмметрических данных. В 2024 году НИР приобрел 10% компании у ее основателя Алексея Семенова, которому принадлежит 87,5%. Остальными 2,5% владеет гендиректор фирмы Алексей Юрецкий.
Сразу после изменения структуры собственности "Геоскан" резко увеличил закупки подсанкционных электронных компонентов в Беларуси.