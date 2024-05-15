Почему Мелинда уходит

Мелинда Френч Гейтс объявила о выходе из фонда Гейтсов. Последний ее рабочий день запланирован на 7 июня.

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Мелинда Френч Гейтс Бизнесвумен и филантроп По условиям моего соглашения с Биллом, оставив фонд, я получу дополнительно 12,5 миллиардов долларов, которые я смогу посвятить своей работе от имени женщин и семей.

Деталей Гейтс не раскрыла. Однако благодаря заявлению генерального директора Марка Сузмана известно, что после ее ухода, фонд изменит свое название и Билл станет единственным главой организации.

Как действует фонд

Мелинда Френч Гейтс совместно с Биллом Гейтсом основали свой фонд около 20 лет назад. Партнеры продолжили работать вместе, несмотря на развод в 2021 году.

Эта организация названа крупнейшим благотворительным фондом в мире. Его деятельность распространяется на многие страны мира, в частности Африку и Индию.

Интересно, что в соглашении, которое заключили бывшие супруги после развода, деталей о распределении ролей в фонде не указано.