Чому Мелінда йде

Мелінда Френч Гейтс оголосила про вихід з фонду Гейтсів. Останній її робочий день запланований на 7 червня.

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Мелінда Френч Гейтс Бізнесвумен і філантропка За умовами моєї угоди з Біллом, залишивши фонд, я отримаю додатково 12,5 мільярдів доларів, які я зможу присвятити своїй роботі від імені жінок і сімей.

Деталей Гейтс не розкрила. Однак, завдяки заяві генерального директора Марка Сузмана відомо, що після її звільнення, фонд змінить свою назву і Білл стане єдиним головою організації.

Як діє фонд

Мелінда Френч Гейтс спільно з Біллом Гейтсом заснували свій фонд близько 20 років тому. Партнери продовжили працювати разом, попри розлучення у 2021 році.

Цю організацію названо найбільшим благодійним фондом у світі. Його діяльність поширюється на багато країн світу, зокрема Африку та Індію.

Цікаво, що в угоді, яку уклало колишнє подружжя після розлучення, деталей про розподіл ролей у фонді не вказано.