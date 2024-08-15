Какие объекты хотят продать

Как сообщил председатель Фонда Виталий Коваль среди объектов есть административные здания и различные нежилые помещения.

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Первый объект – это нежилое здание площадью 25,8 квадратных метров в Одессе.

Когда-то это сооружение, построено в 1975 году, использовалось как приемный радиоцентр для управления воздушным движением, но сейчас оно нуждается в текущем ремонте.

Какие еще объекты подпадают под приватизацию:

Второй объект – административное здание в городе Рени Одесской области с общей площадью 281,5 квадратных метров. В комплекс входят одноэтажное здание, гараж, сарай, уборная и ограждение. Построенное в 1960 году, здание обеспечено всеми необходимыми коммуникациями.

Третий объект – двухэтажное административное здание площадью 492 квадратных метров в городе Балта Одесской области. Комплекс, возведен в 1968 году, включает котельную, уборные, сарай и гараж.

Четвертый объект – нежилое помещение (контора) площадью 50,5 квадратных метров в городе Олевск Житомирской области. Здание имеет кирпичные стены, обшиты сайдингом, и оснащено всеми необходимыми коммуникациями.

Виталий Коваль Председатель Фонда госимущества Украины Стартовая цена каждого объекта – 1 гривна. Это установленный законом на период военного положения механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю.

Для участия в аукционе нужно также оплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн. Аукционы состоятся в сентябре.