Які об'єкти хочуть продати

Як повідомив голова Фонду Віталій Коваль серед об'єктів є адміністративні будівлі та різноманітні нежитлові приміщення.

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Перший об'єкт – це нежитлова будівля площею 25,8 квадратних метрів в Одесі.

Колись ця споруда, побудована в 1975 році, використовувалась як приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, але зараз вона потребує поточного ремонту.

Які ще об'єкти підпадають під приватизацію:

Другий об'єкт – адміністративна будівля в місті Рені Одеської області з загальною площею 281,5 квадратних метрів. До комплексу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Побудована в 1960 році, будівля забезпечена всіма необхідними комунікаціями.

Третій об'єкт – двоповерхова адміністративна будівля площею 492 квадратних метрів у місті Балта Одеської області. Комплекс, зведений у 1968 році, включає котельню, убиральні, сарай та гараж.

Четвертий об'єкт – нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 квадратних метрів у місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та оснащена всіма необхідними комунікаціями.

Віталій Коваль Голова Фонду держмайна України Стартова ціна кожного об'єкта – 1 гривня. Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю.

Для участі в аукціоні потрібно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн. Аукціони відбудуться у вересні.