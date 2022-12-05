Тогда аналитики прогнозировали, что по причине протестов на китайском заводе Apple может недосчитаться около 6 миллионов единиц новой линейки iPhone 14 Pro в этом году. При этом в Foxconn ситуацию никак не комментировали.

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Foxconn ожидает возобновить полноценную работу завода на фоне массовых протестов работников

Завод компании в Чжэнчжоу продолжает работать в условиях жестких ограничений из-за пандемии COVID-19, которые вызвали недовольство правилами работы на предприятии. Дело в том, что власти Китая разрешают производствам оставаться открытыми только при условии, что они работают по системе замкнутого цикла, то есть когда персонал фактически живет и работает на месте.

Производство новых смартфонов Apple на китайских мощностях было прервано накануне Рождества и январских новогодних праздников, когда многим работникам пришлось изолироваться для борьбы против распространения вируса, или покинуть завод.

В то же время в Foxconn не раскрывали подробностей о влиянии протестов работников на производственные планы или финансовое положение компании. Как отмечает источник Reuters, ознакомленный с ситуацией, производство сейчас постепенно налаживается и компания нанимает новый персонал.

Если набор пройдет гладко, для восстановления полноценного производства может потребоваться около трех – четырех недель,

– добавил источник.

Другой собеседник издания, непосредственно в Foxconn, отметил, что компания надеется возобновить производство в полном объеме "как можно скорее", однако не назвал конкретных сроков.

Напомним, что по оценкам аналитиков, компания Foxconn собирает около 70% всех смартфонов Apple, а завод в Чжэнчжоу производит большинство моделей премиум-класса, в том числе самого популярного в этом году iPhone 14 Pro.

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