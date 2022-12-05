Тоді аналітики прогнозували, що унаслідок протестів на китайському заводі Apple може недорахуватися близько 6 мільйонів одиниць нової лінійки iPhone 14 Pro цього року. При цьому, у Foxconn ситуацію жодним чином не коментували.

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Foxconn очікує відновити повноцінну роботу заводу на тлі масових протестів працівників

Завод компанії у Чженчжоу й далі працює в умовах жорстких обмежень унаслідок пандемії COVID-19, які викликали невдоволення правилами роботи на підприємстві. Річ у тім, що влада Китаю дозволяє виробництвам залишатися відчиненими лише за умови, що вони працюють за системою замкнутого циклу, тобто коли персонал фактично живе і працює на місці.

Виробництво нових смартфонів Apple на китайських потужностях було перерване напередодні Різдва та січневих новорічних свят, коли багатьом працівникам довелося ізолюватися для боротьби проти поширення вірусу, або ж залишити завод.

Водночас, у Foxconn не розкривали подробиць про вплив протестів працівників на виробничі плани чи фінансове становище компанії. Як зазначає джерело Reuters, ознайомлене з ситуацією, виробництво нині поступово налагоджується, і компанія наймає новий персонал.

Якщо набір пройде гладко, для відновлення повноцінного виробництва може знадобитися близько трьох – чотирьох тижнів,

– додало джерело.

Інший співрозмовник видання, безпосередньо у Foxconn, зазначив, що компанія сподівається відновити виробництво у повному обсязі "якнайшвидше", проте не назвав конкретних термінів.

Нагадаємо, що за оцінками аналітиків, компанія Foxconn збирає близько 70% усіх смартфонів Apple, а завод у Чженчжоу виробляє більшість моделей преміумкласу, зокрема найпопулярнішого цьогоріч iPhone 14 Pro.

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