Сроки почти завершились: что должны сделать ФЛП до 20 марта
- ФЛП должны уплатить налоги, включая военный сбор и единый налог, до 20 марта 2026 года.
- До 16 марта нужно подать заявление на изменение или отказ от упрощенной системы налогообложения, а декларацию за 2025 год - до 30 апреля.
Физические лица-предприниматели должны вовремя платить все налоги. Речь идет о военном сборе, едином социальном взносе, а также едином налоге.
Что должны сделать ФЛП в марте?
Для представителей двух групп ФЛП в частности изменились размеры ставок ЕН и военного сбора, о чем писали в Государственной налоговой службе.
С 1 января 2026 года были установлены следующие показатели:
- ФЛП 1 группы – 332,80 гривен (не более 10 % прожиточного минимума);
- ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен (не более, чем 20 % минимальной зарплаты).
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп установлен в сумме 864,70 гривен (это 10 % от минимальной заработной платы).
Важно! Уплатить их нужно до 20 марта 2026 года.
В то же время еще с 1 августа 2023 года ФЛП 1 – 2 групп имеют право не платить единый налог и военный сбор. Но только при условии, что их налоговый адрес находится на территории боевых действий или временной оккупации. Не платить эти два налога можно с месяца начала боевых действий или оккупации.
В частности налоговый консультант Михаил Смокович рассказал, что еще должны сделать предприниматели во время марта 2026 года:
- Подать заявление о применении упрощенной системы. Это необходимо для тех лиц, кто планирует изменить группу единого налога или выбрать единый налог с 1 апреля текущего года. Дедлайн – до 16 марта.
- Кроме того, следует подать заявление об отказе от упрощенной системы. Это актуально для украинцев, которые хотят с 1 апреля перейти с единого налога на общую систему. Решить эту проблему нужно до 20 марта.
Физические лица-предприниматели, которые находились на общей системе налогообложения в 2025 году (даже один день) должны подать декларацию ФЛП об имущественном состоянии и доходах за 2025 год. Срок уже несколько длиннее – до 30 апреля.
В то же время Налоговый расчет (Объединенный отчет) за период с января по март не нужно подавать сейчас. Это следует сделать одним отчетом за квартал (то есть, например, за 1 квартал 2026 года – с 1 апреля по 11 мая 2026 года).
Обратите внимание! В то же время 3 группы это не касается – они уже подали все необходимые отчеты и уплатили налоги.
Что еще следует знать украинцам?
- Верховная Рада не смогла принять законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ. Он также известен как "налог на OLX". Только 168 депутатов народных депутатов проголосовали "за".
- Кроме того, ФОПы теперь могут подавать заявки в Реестр убытков. Речь идет о потерях бизнеса вследствие войны. Подать заявку можно на портале "Дія".