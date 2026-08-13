Меньше товаров, но новые маршруты: сеть супермаркетов "Фора" меняет всю логистику

Сеть магазинов "Фора" после российской атаки 5 августа вынуждена перестраивать систему поставок товаров. Из-за потери части складской инфраструктуры ритейлер отказывается от привычной модели.

Единого склада больше не хватает из-за опасности

Ракетный удар по складам "Форы" 5 августа привел к потерям, но магазины продолжают работать в обычном режиме. В связи с этим сеть переходит на распределенную систему. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал генеральный директор "Форы" Дмитрий Фильченков.

После уничтожения части складской инфраструктуры наибольшие трудности возникли с поставками овощей и фруктов, замороженных продуктов, импортных товаров и продукции собственных торговых марок. Чтобы не допустить перебоев в магазинах, "Фора" меняет сам принцип доставки.

Компания подключает новые склады, перестраивает маршруты, а часть товаров теперь доставляет напрямую в магазины. Для овощей и фруктов используется схема "с колес" – продукция не задерживается надолго на промежуточном складе, а быстрее попадает в торговые точки.

Фактически мы создаем гибридную модель с несколькими точками распределения. Она дороже и сложнее в управлении, но более устойчива,

– говорит Фильченков.

Таким образом, ритейлер пытается сделать логистическую систему менее зависимой от одного большого центра. В случае проблем с одним из объектов компания сможет перенаправить потоки через другие точки.

Порастут ли цены на продукты из-за новой логистики

Переход на несколько точек распределения и новые маршруты уже увеличивает расходы компании. Логистическая модель становится сложнее, а значит, требует больше ресурсов для управления. Приведет ли это в конечном итоге к повышению цен на продукты, в "Форе" пока не прогнозируют.

По словам генерального директора сети, для этого необходимо оценить, как долго продлится перестройка и какими будут ее окончательные затраты.

Убытки "Форы" после атаки – около 1,15 миллиарда гривен

Ракетный удар нанес сети значительные потери. Были разрушены склады свежих продуктов и замороженных товаров, а склад стеллажной продукции получил существенные повреждения. Вместе с помещениями компания потеряла товарные запасы, оборудование и складскую технику.

К слову, "Фора" – это сеть магазинов формата "рядом с домом", входящая в Fozzy Group. Компания работает с 2002 года и насчитывает более 400 магазинов в более чем 11 регионах Украины.

В 2026 году сеть расширила свое присутствие в Киеве и Киевской области, взяв под управление около 180 магазинов "Бадьорий".

Кстати, из-за атак существенные потери понесли также "Эпицентр", "Сильпо", Novus, "Новая почта" и MTI Group. Убытки бизнеса оцениваются в сотни миллионов долларов, а компании ищут обходные пути, чтобы не потерять средства и клиентов.

Например, уничтожение распределительного центра Rozetka в Броварах уже сказалось не только на работе компании, но и на ее сотрудниках – их решили сократить. Компания пытается перевести как можно больше людей на другие рабочие места. Части сотрудников уже предложили альтернативные вакансии на других складах.

После потери распределительного центра компания также планирует быстрее изменить формат работы. Речь идет об уменьшении доли собственных продаж и более активном развитии маркетплейса.