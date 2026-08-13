Єдиного складу більше недостатньо через небезпеку

Ракетний удар по складах "Фори" 5 серпня спричинив втрати, але магазини продовжують працювати у звичному режимі. Через це мережа перходить на розподілену систему. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів CEO "Фори" Дмитро Фільченков.

Після знищення частини складської інфраструктури найбільші труднощі виникли з постачанням овочів і фруктів, заморожених продуктів, імпортних товарів та продукції власних торгових марок. Щоб не допустити перебоїв у магазинах, "Фора" змінює сам принцип доставки.

Компанія підключає нові склади, перебудовує маршрути, а частину товарів тепер возить безпосередньо до магазинів. Для овочів і фруктів використовують схему "з коліс" – продукція не затримується надовго на проміжному складі, а швидше потрапляє до торгових точок.

Фактично створюємо гібридну модель із кількома точками розподілу. Вона дорожча й складніша в управлінні, але стійкіша,

– каже Фільченков.

Таким чином, ритейлер намагається зробити логістичну систему менш залежною від одного великого центру. У разі проблем з одним із об’єктів компанія зможе перенаправити потоки через інші точки.

Чи чи зростуть ціни на продукти через нову логістику

Перехід на кілька точок розподілу та нові маршрути вже збільшує витрати компанії. Логістична модель стає складнішою, а отже, потребує більше ресурсів для управління. Чи призведе це зрештою до підвищення цін на продукти, у "Форі" поки не прогнозують.

За словами CEO мережі, для цього необхідно оцінити, наскільки довго триватиме перебудова та якими будуть її остаточні витрати.

Збитки "Фори" після атаки – близько 1,15 мільярда гривень

Ракетний удар завдав мережі значних втрат. Були зруйновані склади фреш-продукції та заморожених товарів, а склад стелажної продукції отримав суттєві пошкодження. Разом із приміщеннями компанія втратила товарні запаси, обладнання та складську техніку.

До слова, "Фора" – це мережа магазинів формату "біля дому", що входить до Fozzy Group. Компанія працює з 2002 року та має понад 400 магазинів у більш ніж 11 регіонах України.

У 2026 році мережа розширила присутність у Києві та Київській області, взявши в управління близько 180 магазинів "Бадьорий".

До слова, через атаки суттєвих втрат зазнали також "Епіцентр", "Сільпо", Novus, "Нова пошта" та MTI Group. Збитки бізнесу оцінюють у сотні мільйонів доларів, а компанії вигадують обхідні шляхи, аби не втратити кошти й клієнтів.

До прикладу, знищення розподільчого центру Rozetka у Броварах уже позначилося не лише на роботі компанії, а й на її працівниках – їх вирішили скоротити. Компанія намагається перевести якомога більше людей на інші робочі місця. Частині працівників уже запропонували альтернативні вакансії на інших складах.

Після втрати розподільчого центру компанія також планує швидше змінити формат роботи. Йдеться про зменшення частки власних продажів та активніший розвиток маркетплейсу.