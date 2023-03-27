Ford получил 2 миллиарда долларов убытков от электромобилей
Источник:CNBC
За 2022 год американский автопроизводитель Ford получил 2 миллиарда долларов операционных убытков в сегменте электромобилей. Акции компании дешевеют.
Прибыли и убытки Ford в разных сегментах
Автопроизводитель Ford перешел на новую модель раскрытия финансовых результатов и в первый раз представил их в разбивке сегментов, а не регионов.
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- Прибыль Ford в 2022 году составила 10,4 миллиарда долларов.
- Сегмент традиционных автомобилей – 6,8 миллиарда долларов.
- Коммерческих – 3,2 миллиарда долларов.
С помощью новой модели представления отчетности Ford рассчитывает наглядно продемонстрировать инвесторам результаты сегмента электромобилей и его финансирование в результате прибыли от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Речь идет не только об изменениях в раскрытии финансовых результатов — мы меняем образ мыслей, процессы принятия решений и управления компанией, распределения капитала для максимизации рентабельности.
– заявил финдиректор Ford Джон Лаулер.
Прогнозы на 2023 год
В 2023 году автопроизводитель ожидает операционную прибыль в диапазоне от 9 до 11 миллиардов долларов, в частности:
- около 7 миллиардов долларов в традиционном сегменте,
- 6 миллиардов долларов – коммерческие автомобили.
Прогнозируемый ущерб от производства электромобилей составит 3 миллиарда долларов.