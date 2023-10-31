Задержание российского олигарха

Одного из основателей LetterOne Group и Alfa Group Алексея Кузьмичева задержала французская полиция. Российского олигарха правоохранители "взяли" в рамках уголовного производства по отмыванию денег.

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Во всех домах россиянина прошли обыски. В частности, правоохранители посетили его квартиру в Париже и виллы в Сан-Тропе. К обыскам привлекли 60 специалистов из разных ведомств.

Французские правоохранители подозревают Кузьмичева в налоговых преступлениях и нарушении санкционного законодательства. Как стало известно журналистам, в ходе обысков у россиянина обнаружили "пачки денег".

Важно! Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег снова отказалась вносить Россию в "черный" или "серый" список.

В санкционный список ЕС внес Кузьмичева 15 марта 2022 года. Тогда ему принадлежал 21% в Alfa Group. Также в Евросоюзе сообщалось, что олигарх тесно связан с Кремлем и имеет налаженный контакт с Путиным.