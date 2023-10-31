Затримання російського олігарха

Одного із засновників LetterOne Group і Alfa Group Олексія Кузьмічова затримала французька поліція. Російського олігарха правоохоронці "взяли" у рамках кримінального провадження щодо відмивання грошей.

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У всіх помешканнях росіянина пройшли обшуки. Зокрема, правоохоронці завітали до його квартири у Парижі та вілли у Сан-Тропе. До обшуків залучили 60 фахівців із різних відомств.

Французькі правоохоронці підозрюють Кузьмічова у податкових злочинах та порушенні санкційного законодавства. Як стало відомо журналістам, у ході обшуків в росіянина знайшли "пачки грошей".

Важливо! Раніше Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей знову відмовилася вносити Росію у "чорний" або "сірий" список.

У санкційний список ЄС вніс Кузьмічова 15 березня 2022 року. Тоді йому належав 21% в Alfa Group. Також в Євросоюзі повідомляли, що олігарх тісно пов'язаний із Кремлем та має налагоджений контакт з Путіним.