Франция хочет собственный Starlink

Всего в рамках нового финансирования компания привлекла 1,35 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В Париже считают Eutelsat стратегическим активом и важным шагом в цифровой суверенитет Европы. Ключевая цель - развитие проекта OneWeb.

Справочно. OneWeb – это глобальная система спутникового интернета, альтернатива Starlink. К финансированию стартапа также присоединились Bharti Space, логистический гигант CMA CGM и другие стратегические инвесторы.

Доля акций

В результате новых инвестиций доля Франции в Eutelsat возрастет до 30%, тогда как индус Bharti потеряет часть влияния, снизив свою долю до 19%. Великобритания, которая стала акционером Eutelsat после того, как OneWeb была в шаге от банкротства в 2020-м.

В планах Eutelsat – привлечь еще 4 миллиарда евро до 2032 года, чтобы полностью обновить спутниковую систему OneWeb и приобщиться к европейскому космическому проекту IRIS².

Накануне компания заключила десятилетний контракт с французскими вооруженными силами на сумму до 1 миллиарда евро, это может стать толчком для подобных соглашений с другими странами ЕС.