Франція хоче власний Starlink

Загалом у рамках нового фінансування компанія залучила 1,35 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У Парижі вважають Eutelsat стратегічним активом і важливим кроком у цифровий суверенітет Європи. Ключова мета — розвиток проєкту OneWeb.

Довідково. OneWeb – це глобальна система супутникового інтернету, альтернатива Starlink. До фінансування стартапу також долучились Bharti Space, логістичний гігант CMA CGM та інші стратегічні інвестори.

Частка акцій

У результаті нових інвестицій частка Франції в Eutelsat зросте до 30%, тоді як індус Bharti втратить частину впливу, знизивши свою долю до 19%. Велика Британія, яка стала акціонером Eutelsat після того, як OneWeb була за крок від банкрутства у 2020-му.

У планах Eutelsat – залучити ще 4 мільярди євро до 2032 року, щоб повністю оновити супутникову систему OneWeb і долучитись до європейського космічного проєкту IRIS².

Напередодні компанія уклала десятирічний контракт із французькими збройними силами на суму до 1 мільярда євро, це може стати поштовхом для подібних угод з іншими країнами ЄС.