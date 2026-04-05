Реальные цены на готовый бизнес: сколько стоит франшиза в 2026 году
- Франшизы в Украине стоят до 700 тысяч долларов в зависимости от масштаба и типа бизнеса.
- Популярные франшизы охватывают сферы общественного питания, услуг и торговли с разными ценовыми уровнями.
Покупка франшизы является довольно простым и выгодным вложением для развития собственного дела. Однако нужно знать о нескольких ключевых моментах и качественно рассчитать расходы с возможными непредсказуемыми ситуациями.
Что известно о франшизах в Украине и какая цена?
О том, как франчайзинг работает на украинском рынке, говорится на ресурсе InVenture.
Формат франшизы считается одним из самых безопасных и эффективных для запуска собственного бизнеса (малого и среднего). Так, предпринимателям не нужно создавать бренд с нуля, тратиться финансово на разработку, тестирование и эксперименты бизнес-модели.
В частности преимуществом является то, что срок выхода на прибыльный уровень после вложения в бизнес – сокращен. Собственно, из-за меньших начальных затрат, которые окупятся быстрее.
По цене прежде всего надо отметить, что она зависит от формата бизнеса, масштаба, бренда. Также стоит учитывать суммы инвестиций для запуска.
- Самые дешевые франшизы обойдутся в 1 – 5 тысяч долларов. Речь идет о так называемом выходе на рынок, когда бренд создан, но еще нужно работать над его распространением и успешностью.
- Самый популярный и так называемый средний уровень франшизы стоит 15 – 50 тысяч долларов. Сюда относятся большинство кофеен, небольших магазинов.
- С немного большими рисками можно приобрести ресторан, большой магазин или салон. Они являются выше среднего уровня. Стоить такая франшиза будет стоить от 50 до 150 тысяч долларов.
- И самыми дорогими среди франчайзинга являются крупные сети, ритейл, что будут стоить 200 – 700 тысяч долларов.
В 2026 году франшизы в Украине представляют 550 компаний. Они работают в различных сегментах. На ресурсе проанализировали самые полярные сферы (общественное питание, сфера услуг, розничная торговля) и создали рейтинг.
ТОП-10 франшиз Украины – общественное питание:
- ÉDES;
- Ваш ЛАВаш;
- Джигит;
- Good Beer;
- Черноморка;
- Бинокль Кофе;
- Реберня;
- Пьяная вишня;
- MUCHO GUSTO;
- Pizza Celentano Ristorante.
ТОП-10 франшиз Украины – сфера услуг:
- ДЕЛА;
- Join UP!;
- Tez Tour;
- Dream Hostel;
- Соната;
- Английский университет;
- CitySites;
- Академия IT-образования;
- OS.9;
- LaLaEnglish.
ТОП-10 франшиз Украины – торговля:
- DNIPRO-M;
- Эко-Лавка;
- Мясомаркет;
- BeerMarket;
- Fora;
- BUDUSUSHI;
- Эликатни Продукты;
- SANTAN;
- Галя Балувана;
- SPAR / Наш край.
Обратите внимание! Полный рейтинг можно посмотреть на ресурсе inventure.com.ua.
Как выбрать франшизу и из чего состоит стоимость?
В то же время на ресурсе Дія.Бізнес объясняют, что сначала надо выбрать сферу бизнеса. По советам экспертов нужно выбирать тот вид предпринимательства, который человек понимает или который будет ему ближайшим. В частности, чтобы не попасть в проблемы покупать франшизу можно тогда, когда она проработала на рынке 1 год и имеет подтвержденные результаты и эффективность.
В то же время в Дії поснюють, что нужно учитывать собственные финансовые возможности. Так, стоимость франшизы состоит из паушального взноса, инвестиции в открытие точки и роялти. Последнее является ежемесячным отчислением от 2 до 10% прибыли для франчайзера. Также на ресурсе рекомендуют иметь финансовую подушку на непредвиденные обстоятельства.
А главное – просчитать и качественно продумать все аспекты, чтобы открытие бизнеса-франшизы стало выгодным, а не убыточным.
Что еще известно о франшизах в Украине?
Украинский бренд "Нава почта" тоже относится к списку франшиз. Однако сеть неоднократно страдает от обстрелов россиян. Недавно враг ударил по терминалу почты в Запорожье.
Для 24 Канала в компании сообщили, что за более чем 3 года войны Россия повредила или разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Хотя часть объектов восстановили, некоторые из них – ремонту не подлежат.
В частности известно, что бренд планирует выйти на международный рынок и закрепиться там. Страны, где вскоре могут появиться отделения почты – Канада, Китай, США.