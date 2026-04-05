Укр Рус
5 апреля, 20:43
4

Реальные цены на готовый бизнес: сколько стоит франшиза в 2026 году

Дарина Пшеничная
Основні тези
  • Франшизы в Украине стоят до 700 тысяч долларов в зависимости от масштаба и типа бизнеса.
  • Популярные франшизы охватывают сферы общественного питания, услуг и торговли с разными ценовыми уровнями.

Покупка франшизы является довольно простым и выгодным вложением для развития собственного дела. Однако нужно знать о нескольких ключевых моментах и качественно рассчитать расходы с возможными непредсказуемыми ситуациями.

Что известно о франшизах в Украине и какая цена?

О том, как франчайзинг работает на украинском рынке, говорится на ресурсе InVenture.

Формат франшизы считается одним из самых безопасных и эффективных для запуска собственного бизнеса (малого и среднего). Так, предпринимателям не нужно создавать бренд с нуля, тратиться финансово на разработку, тестирование и эксперименты бизнес-модели.

В частности преимуществом является то, что срок выхода на прибыльный уровень после вложения в бизнес – сокращен. Собственно, из-за меньших начальных затрат, которые окупятся быстрее.

По цене прежде всего надо отметить, что она зависит от формата бизнеса, масштаба, бренда. Также стоит учитывать суммы инвестиций для запуска.

  • Самые дешевые франшизы обойдутся в 1 – 5 тысяч долларов. Речь идет о так называемом выходе на рынок, когда бренд создан, но еще нужно работать над его распространением и успешностью.
  • Самый популярный и так называемый средний уровень франшизы стоит 15 – 50 тысяч долларов. Сюда относятся большинство кофеен, небольших магазинов.
  • С немного большими рисками можно приобрести ресторан, большой магазин или салон. Они являются выше среднего уровня. Стоить такая франшиза будет стоить от 50 до 150 тысяч долларов.
  • И самыми дорогими среди франчайзинга являются крупные сети, ритейл, что будут стоить 200 – 700 тысяч долларов.

В 2026 году франшизы в Украине представляют 550 компаний. Они работают в различных сегментах. На ресурсе проанализировали самые полярные сферы (общественное питание, сфера услуг, розничная торговля) и создали рейтинг.

ТОП-10 франшиз Украины – общественное питание:

  • ÉDES;
  • Ваш ЛАВаш;
  • Джигит;
  • Good Beer;
  • Черноморка;
  • Бинокль Кофе;
  • Реберня;
  • Пьяная вишня;
  • MUCHO GUSTO;
  • Pizza Celentano Ristorante.

ТОП-10 франшиз Украины – сфера услуг:

  • ДЕЛА;
  • Join UP!;
  • Tez Tour;
  • Dream Hostel;
  • Соната;
  • Английский университет;
  • CitySites;
  • Академия IT-образования;
  • OS.9;
  • LaLaEnglish.

ТОП-10 франшиз Украины – торговля:

  • DNIPRO-M;
  • Эко-Лавка;
  • Мясомаркет;
  • BeerMarket;
  • Fora;
  • BUDUSUSHI;
  • Эликатни Продукты;
  • SANTAN;
  • Галя Балувана;
  • SPAR / Наш край.

Как выбрать франшизу и из чего состоит стоимость?

В то же время на ресурсе Дія.Бізнес объясняют, что сначала надо выбрать сферу бизнеса. По советам экспертов нужно выбирать тот вид предпринимательства, который человек понимает или который будет ему ближайшим. В частности, чтобы не попасть в проблемы покупать франшизу можно тогда, когда она проработала на рынке 1 год и имеет подтвержденные результаты и эффективность.

В то же время в Дії поснюють, что нужно учитывать собственные финансовые возможности. Так, стоимость франшизы состоит из паушального взноса, инвестиции в открытие точки и роялти. Последнее является ежемесячным отчислением от 2 до 10% прибыли для франчайзера. Также на ресурсе рекомендуют иметь финансовую подушку на непредвиденные обстоятельства.

А главное – просчитать и качественно продумать все аспекты, чтобы открытие бизнеса-франшизы стало выгодным, а не убыточным.

Что еще известно о франшизах в Украине?

  • Украинский бренд "Нава почта" тоже относится к списку франшиз. Однако сеть неоднократно страдает от обстрелов россиян. Недавно враг ударил по терминалу почты в Запорожье.

  • Для 24 Канала в компании сообщили, что за более чем 3 года войны Россия повредила или разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Хотя часть объектов восстановили, некоторые из них – ремонту не подлежат.

  • В частности известно, что бренд планирует выйти на международный рынок и закрепиться там. Страны, где вскоре могут появиться отделения почты – Канада, Китай, США.