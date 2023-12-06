Поставлял военные товары в Россию: США разоблачили бельгийского бизнесмена

Во вторник Министерство финансов США объявило о введении санкций против компаний, связанных с бельгийским бизнесменом Гансом Де Гитере. Эти компании нарушали санкции и занимались незаконными поставками.

Как отмечается, Ганс Де Гитере много лет занимается незаконным экспортом технологий военного назначения из США в Китай и Россию.

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В частности, речь идет о программируемых вентильных матрицах – приоритетных ныне для Москвы полупроводниковых устройствах.

Что известно о деятельности Де Гитере

Де Гитере принадлежит ряд компаний в Бельгии, Швеции, Гонконге, Нидерландах, России и Кипре. В некоторых случаях Де Гитер и его сеть пытались переправить электронику в Россию через Гонконг и Турцию.

Среди товаров, где Гитере пытался отправить в России, были и интегральные схемы той же модели, что и были обнаружены в БПЛА российского производства в Украине.

Кто еще привлечен к схеме

Всего в схеме незаконной поставки электроники выявили девять юридических и пятерых физических лиц. В частности, так использовались и россияне: Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, а также нидерландка – Кимберли Бун. Против всех США ввели санкции.

Почему важно усиливать санкции против России

Несмотря на то, что России удается обходить санкции, они все равно важны и приносят пользу. Однако проблема для Украины и Запада остается.

Россия сумела наладить "серые" схемы. Для этого у россиян есть большие дыры в "заборе" санкций. Это, прежде всего, Китай, Турция, Арабские Эмираты, страны бывшего Советского Союза, благодаря которым Россия получает: