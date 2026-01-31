Самая высокая зарплата за последний год: только одна из областей выбилась в лидеры

В конце 2025 года медианная зарплата в Украине была на уровне 25 тысяч гривен. В пересчете на гривны, это на 23% больше, чем в 2024 году. Несмотря на то, что рост был зафиксирован во всех областях, лидером по показателю стал один из западных регионов страны.

Где больше всего выросла зарплата за 2025 год?

Согласно исследованию OLX, самая высокая медианная зарплата была зафиксирована именно во Львовской области с показателем в 29 750 гривен, что больше более чем на 32%, чем в 2024 году.

В то же время наибольший показатель роста, а именно 36%, был зафиксирован в Киевской и закарпатской областях. Там медианная зарплата составляет от 29 300 до 28 500 гривен соответственно.

В то же время в разрезе городов лидирует именно Львов с зарплатой в 32 100 гривен, а в Киеве – 30 000 гривен.

Обратите внимание! В рейтинге по росту наименьший показатель в Херсонской области – всего 3%, а медианная зарплата – 17 500 гривен.

Оплата труда больше всего изменилась в сторону роста для таких профессий: комплектовщик, менеджер в гостинично-ресторанном деле, товароведы, пекари, каменщики.

В то же время снижение медианных зарплат наблюдались для машинистов экскаватора, домоработников, системных администраторов, мастеров по ремонту компьютерной техники и дизайнеров.

Что такое медианная зарплата: это показатель уровня доходов, который делит всех работников на две группы: половина получает меньше этого уровня, половина – больше. В отличие от средней, медианная зарплата не искажается слишком высокими или низкими доходами и поэтому точнее отражает типичный уровень оплаты труда.

Какая средняя заработная плата в Украине?

По данным Государственной службы статистики, в декабре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила почти 31 тысячу гривен. По сравнению с месяцем ранее сумма выросла почти на 14%.

В ведомстве напоминают, что в регионы с самыми высокими зарплатами входят: Киев – 48 449 гривен, Луганская область – 45 160 гривен, Киевская область – 31 200 гривен.

А в регионы с самым низким уровнем: Кировоградская область – 22 110 гривен, Черновицкая область – 22 450 гривен, Черниговская область – 22 752 гривны.

Интересно! Традиционно самая высокая оплата по сферам деятельности принадлежит информации и телекоммуникациям, а это почти 75 тысяч гривен, а самая низкая – сфера творчества, искусства и развлечений (17 766 гривен).

Какие профессии самые дефицитные?