С зарплатами определенные проблемы, однако работа есть: где в Украине больше всего вакансий

Спрос на рабочую силу в Украине увеличился даже в прифронтовых регионах, а количество вакансий на рынке труда порой превышает довоенный уровень. Активнее всего же бизнес восстанавливается в Киеве, а также на западе страны. Однако с зарплатами сложнее – фактическая оплата труда порой меньше, чем была.

В каких областях больше всего вакансий

Эксперт рынка труда Мария Абдуллина во время телемарафона рассказала: лидер по количеству вакансий в Украине – Киев, передает 24 Канал. Вместе с тем найти работу в столице – задача не простая, ведь конкуренция за рабочие места здесь выше.

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Кроме того, отметила она, активными как в появлении новых вакансий, так и отзывах на них являются области запада и центра страны. В частности:

Черновицкая;

Закарпатская;

Хмельницкая;

Винницкая.

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Прифронтовые регионы "оживают"

В то же время, отметила эксперт, больше работы появляется и в прифронтовых областях Украины. Причем появление новых вакансий – стабильное.

С начала 2023 года мы видим, что возобновляется активность и в четко прифронтовых регионах. Прирост положительный из месяца в месяц. В сумме это дает большое количество вакансий,

– рассказала Абдуллина.

Вакансий больше, чем до полномасштабной войны

В целом же, по словам эксперта, насыщение украинского рынка труда новыми вакансиями превзошло "все прогнозы за последние 1,5 года". Так, в зависимости от направления, количество вакансий либо достигло уровня, который был до полномасштабного вторжения, либо даже превысило его.

По мнению Абдуллиной, на увеличение вакансий повлияло то, что многие украинцы разных профессий вовлечены в оборону страны, а несколько миллионов квалифицированных работников выехали за границу. Вместе это все заставляет работодателей искать новых сотрудников.

Что с зарплатами

Если же говорить об оплате труда, то здесь ситуация двоякая. Как пояснила эксперт, фиксируется номинальный прирост зарплат. Однако из-за высокой инфляции эффект повышения быстро нивелируется, поэтому фактические зарплаты часто оказываются даже ниже, чем до войны.

Состоялся в определенной степени демпинг и со стороны кандидатов, которые соглашались на более низкую зарплату. Но бизнес очень пострадал. Особенно если говорить о малых и средних предпринимателях. Не все могут позволить себе выплачивать полную ставку или обеспечивать полный соцпакет,

– констатировала она.

Напомним, по опросу, около 60% работодателей собираются поднять заработные платы своим работникам. Это касается критически важных для государства отраслей медицины, энергетики, строительства, военно-промышленного комплекса, агропромышленного комплекса.