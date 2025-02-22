Лучший выбор: в каких странах следует начать бизнес

Если человек хочет начать собственное дело, то сначала ему стоит оценить, где эта бизнес-идея будет конкурентоспособной. Кроме того, где это дело можно будет продать с большей маржинальностью.

В какой стране лучше всего открывать бизнес

Однако следует обратить внимание еще и непосредственно на страны, где меньше налоги и меньшие риски входа на рынок, рассказала исполнительный директор компании GTL Мария Мулява для 24 канала.

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Она объяснила, что европейские страны, которые окружают Украину, предлагают самые низкие налоги, если сравнивать с другими государствами. Также специалистка отметила наличие International Tax Competitiveness Index, по которому можно определять конкурентность налогов по разным странам ежегодно. Это корпоративный налог на прибыль, налог с доходов физических лиц и налоги на недвижимость и НДС.

В этом индексе участвуют все компании по организации экономической службы труда,

– добавила Мария Мулява.

Согласно рейтингу, 11-й год подряд лучшей страной по налогам является Эстония. Далее список имеет следующий вид:

Латвия;

Литва;

Швейцария;

Новая Зеландия.

В каких соседних странах лучше начать бизнес

Если же говорить о соседних для Украины странах, то Чехия имеет 21% налога на прибыль, а Польша – 19%. В Эстонии и Латвии он составляет 20%. Венгрия имеет лишь 9%. Румыния же не входит в индекс, но ее налог на прибыль, как и налог с доходов физических лиц, составляет 10%.

Так из стран-соседок, в соответствии с рейтингом, в первую десятку входят:

Чехия; Словакия; Венгрия.

Мария Мулява подчеркнула, что ближайшей по духу для нашего населения является Польша, она же многолетний партнер Украины. И если речь идет об открытии бизнеса там, то преимуществом будет отсутствие языкового барьера (например, по сравнению с Румынией).

Заметьте! В Чехии и Словакии также меньший языковой барьер.