Новая подачка от Путина: какие изменения ждут бизнес в приграничных областях России

Нововведения введут для бизнесов, которые функционируют в некоторых районах Белгородской, Брянской и Курской областей. Речь идет о том, что местные бизнесмены смогут получить определенные льготы.

Что ждет российский бизнес

Как сообщают российские СМИ, в определенных российских регионах начнет действовать свободная экономическая зона (СЭЗ). Это решение утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Напомним! Этот закон планировали реализовать с июня.

Теперь бизнес из этих регионов может претендовать на льготы, которые должны способствовать сохранению рабочих мест и производств. То есть, бизнесмены смогут получить:

льготы по налогам на прибыль;

льготы на налог с имущества;

уменьшение размера страховых взносов.

Справка: Свободная экономическая зона – это четко определенная часть страны (в пределах таможенных границ государства), что имеет возможность самостоятельно решать хозяйственные вопросы, при этом, там действуют особый режим управления, льготные условия деятельности и налоговые льготы для местных бизнесменов и иностранных фирм.