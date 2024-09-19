Против гендерного разрыва: в Украине хотят преодолеть разницу в зарплатах

В Украине начнут новую информационную кампанию "Конечно, сможешь!" для преодоления стереотипов в отношении женщин на работе. Это должно уменьшить гендерный разрыв в зарплатах с 18,6% до 13,6% до 2030 года.

Гендерный разрыв в зарплатах

Сейчас гендерная разница в зарплате мужчин и женщин составляет – 18,6%, сообщили в Минэкономики.

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Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда содержит очень четкий набор инструментов для усиления роли женщин на рынке труда. Мы работаем и над изменениями в трудовое законодательство, например, легализацией надомной или дистанционной работы,

– написали в министерстве.

Еще в 2015 году разрыв между зарплатами составлял 26%, а к 2021 году он сократился до 18,6%. Этот показатель означает, что женщинам приходится работать больше, чтобы получить столько же, сколько и мужчины. Суммарно это где-то дополнительные 6,5 лет.

Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Украины Один из важных шагов, которые мы осуществляем для преодоления гендерного разрыва в оплате труда, – разработка нового Трудового кодекса. Его принятие предоставит женщинам дополнительные опции для профессиональной реализации и усилит защиту их прав.

McKinsey Global Institute подсчитал, что, если бы женщины были привлечены к рынку труда как и мужчины, глобальный ВВП к 2025 году вырос бы на 26%.

Сегодня Украина является лидером по показателю привлечения женщин к профессиональным и техническим сферам. Впрочем, только 15% компаний принадлежат женщинам, и только в 17,7% бизнесов женщины занимают руководящие должности,

– добавили в министерстве.

Гендерный разрыв в Украине все еще заметен в таких отраслях: