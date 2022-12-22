Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин
Укрпочта договаривается с другими государственными почтовыми операторами о приеме в их отделениях генераторов и зарядных станций для беспошлинной доставки в Украину. Первой согласилась Латвия.
Пересылка генераторов через Укрпочту
Укрпочта уже обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.
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Тариф на доставку генераторов
Что касается тарифа на доставку генераторов и павербанков, то их будет устанавливать почта-отправитель. Первой страной, согласившейся отправлять генераторы, стала Латвия.
Уже в декабре продукты критического импорта можно выслать из более чем 600 отделений почты Латвии. Доставка будет стоить от 25 евро.
Список стран будет вскоре расширяться,
– отметили в Укрпочте.
Растаможка и отправка
- Растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации.
- К перевозке допускаются такие товары как: зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.
- Напомним, что ввозить в Украину генераторы без пошлины и НДС можно при условии, что будет уплачен экологический налог на использование генератора. Речь идет о тех случаях, когда предприятие использует более 200 тонн горючего в год для его работы.
- Также правительство также разрешило предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без лицензии и других разрешительных документов.