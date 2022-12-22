Пересилка генераторів через Укрпошту

Укрпошта вже звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну.

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Тариф на доставку генераторів

Що стосується тарифу на доставку генераторів та павербанків, то їх встановлюватиме пошта-відправник. Першою країною, котра погодилась відправляти генератори стала Латвія.

Вже у грудні товари критичного імпорту можна відправити з понад 600 відділень пошти Латвії. Доставка коштуватиме від 25 євро.

Перелік країн буде незабаром розширюватися,

– зазначили в Укрпошті.

Розмитнення та відправлення

Розмитнення таких відправлень в Україні відбуватиметься без оформлення вантажно-митної декларації.

До перевезення допускаються такі товари як: зарядні пристрої, павербанки, акумулятори з літій-іонними складовими, портативні зарядні станції, генератори, водні фільтри, Starlink.

Нагадаємо, що ввозити до України генератори без мита та ПДВ можна за умови, що буде сплачений екологічний податок використання генератора. Мовиться про ті випадки, коли підприємство використовує понад 200 тонн пального на рік для його роботи.

Також уряд також дозволив підприємцям зберігати до 2 тонн пального без ліцензії та інших дозвольних документів.

Важливо! Щоб надіслати такий товар в Україну з-за кордону із нульовим розмитненням потрібно оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу знайомої людини у Латвії, яка потім у найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку. Доставка триває 10 – 14 днів.