Германия отказывается от крупной сделки с Китаем из-за угрозы нацбезопасности

Кабинет министров Германии заблокировал запланированную продажу подразделения газовых турбин компании Volkswagen китайской компании. Страна делает это, ссылаясь на соображения безопасности.

Блокирование сделки с Китаем

В июне 2023 года компания MAN Energy Solutions, являющаяся частью Volkswagen Group, объявила о планах продать свой бизнес по производству газовых турбин китайской государственной компании CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co.

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Однако проверка немецкого правительства, начатая в сентябре, вызвала беспокойство, что Китай может использовать газовые турбины для питания военных кораблей.

GHGT принадлежит китайской государственной судостроительной корпорации, которая доминирует в китайской судостроительной отрасли.

Компания MAN Energy Solutions заявила, что уважает решение правительства и начнет структурированный процесс сворачивания новой разработки газовых турбин.

Решение было принято на фоне роста торговой напряженности между ЕС и Китаем. Министерство экономики Германии может пересмотреть и остановить транзакции, которые могут иметь последствия для национальной безопасности, поскольку Берлин и ЕС пытаются уменьшить риски от экономических связей с Пекином.