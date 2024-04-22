Германия предложила Украине оборудование с закрытых ТЭС

Германия предложила Украине оборудование для ремонта поврежденных энергообъектов, а также около 200 генераторов. Такое предложение высказал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

Какое оборудование предлагает Германия

Речь идет об оборудовании из закрытых ТЭС, которых в Германии немало. Ранее подобную идею озвучивала Литва, но там есть только одна закрытая ТЭС.

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Вице-канцлер Германии Роберт Габек отметил, что за разрушениями украинских энергообъектов стоят "угрожающие цифры". Поэтому страна стремится помочь оборудованием, которое имеет в наличии.

Роберт Габек Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии У нас есть новый пакет из 200 генераторов, которые сейчас поступают в Украину. Это малые и средние генераторы, поэтому они поступают в городские районы или, возможно, в села, чтобы обеспечить некоторым домохозяйствам и некоторым улицам энергию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что этот вариант оптимальный хотя бы потому, что до зимы Украина не успеет заказать новое оборудование для поврежденных электростанций.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Оборудование может быть использовано, даже если нужен какой-то ремонт, – мы его сделаем, чтобы оно отработало зиму.

Министр подтвердил, что ситуация в сфере энергетики является тяжелой, поскольку на нескольких уничтоженных объектах еще даже не начали разбирать завалы для оценки ущерба оборудования. Однако, он заверил, что энергетические компании прилагают все усилия, чтобы избежать катастрофических последствий.

Поэтому, в рамках соглашения украинские специалисты смогут поехать в Германию и выбрать оборудование, необходимое для ремонта ТЭС.

Сколько ТЭС разрушила Россия