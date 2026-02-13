Масштабный сбой в Glovo: когда украинцам вернут чаевые на тысячи гривен
- Сервис Glovo начал возврат средств 346 пользователям, у которых ошибочно списались деньги из-за технического сбоя, включая чаевые и полную стоимость заказов.
- Сроки зачисления зависят от банков клиентов.
На днях сервис доставки Glovo списал тысячи чаевых курьерам из-за сбоя, иногда эта сумма достигала 5 – 10 тысяч гривен. Компания вернет пострадавшим деньги и предоставит отдельную компенсацию.
Когда пользователям Glovo вернут деньги и сколько?
Сервис Glovo уже начал возврат средств 346 пользователям, у которых из-за технического сбоя ошибочно списались средства, пишет Delo.ua.
Пользователям вернут не только чаевые, но и полную стоимость заказов. Возврат средств на карты уже начался, однако сроки зачисления зависят от банков клиентов.
Мы сами идентифицировали всех 346 пользователей, которых коснулась эта проблема. И возвращаем не только сумму ошибочно списанных онлайн-чаевых, но и полную стоимость заказов. Это способ компенсировать дискомфорт, через который прошли наши пользователи,
– отметили в компании.
К слову, причиной списаний стал глобальный технический сбой, который задел несколько стран.
Что известно об инциденте со списанием средств в Glovo?
В социальных сетях, в частности в Threads, люди писали, что оставляли курьерам 50 – 100 гривен на чай после доставки. Однако с карточек списывались огромные суммы – от 5 до 11 тысяч гривен.
Пользователи писали, что в большинстве случаев техподдержка не отвечала, а банки – отказывались отменять операции. Также в сети сообщали, что некоторым якобы возвращали только 1 000 гривен, а остальную сумму якобы предлагали зачислить на бонусный счет.
Кроме того, сообщалось, что деньги могут быть возвращены в течение 2 недель.
Жалобы пользователей / Фото из социальных сетей
Кстати, многие также писали, что их спасло от проблемы то, что не было нужной суммы на карте или же они не получили заказ.
