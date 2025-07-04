4 июля, 15:10
С 5 июля в Украине возвращают обязательную госстатотчетность: что знать бизнесу
Основні тези
- С 5 июля предприятия на подконтрольных территориях снова должны подавать государственную статистическую отчетность.
- Компании, которые из-за войны не могли подавать отчетность, имеют переходный период до 5 октября 2025 года для подачи отчетов без штрафов.
С 5 июля предприятия, учреждения и организации на подконтрольных территориях снова обязаны подавать государственную статистическую отчетность, как это было до полномасштабного вторжения.
Статотчетность снова обязательна
Это предусматривают изменения в закон, принятые Верховной Радой 18 июня, подписанные президентом 3 июля и опубликованные 4 июля. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает 24 Канал.
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В частности, восстанавливается:
- обязательное регулярное представление статистической отчетности бизнесом;
- возможность проводить выборочные обследования населения (по доходам, занятости, жилищных условий и т.д.);
- полноценное использование статистики для формирования экономической, социальной и демографической политики.
Заметьте. Для компаний, которые из-за войны не могли подавать отчетность, предусмотрен переходный период до 5 октября 2025 года – за это время отчеты можно подать без штрафов.