С 5 июля в Украине возвращают обязательную госстатотчетность: что знать бизнесу

С 5 июля предприятия, учреждения и организации на подконтрольных территориях снова обязаны подавать государственную статистическую отчетность, как это было до полномасштабного вторжения.

Статотчетность снова обязательна

Это предусматривают изменения в закон, принятые Верховной Радой 18 июня, подписанные президентом 3 июля и опубликованные 4 июля. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает 24 Канал.

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В частности, восстанавливается:

обязательное регулярное представление статистической отчетности бизнесом;

возможность проводить выборочные обследования населения (по доходам, занятости, жилищных условий и т.д.);

полноценное использование статистики для формирования экономической, социальной и демографической политики.

Заметьте. Для компаний, которые из-за войны не могли подавать отчетность, предусмотрен переходный период до 5 октября 2025 года – за это время отчеты можно подать без штрафов.