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Бизнес Актуальные новости С 5 июля в Украине возвращают обязательную госстатотчетность: что знать бизнесу
4 июля, 15:10
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С 5 июля в Украине возвращают обязательную госстатотчетность: что знать бизнесу

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • С 5 июля предприятия на подконтрольных территориях снова должны подавать государственную статистическую отчетность.
  • Компании, которые из-за войны не могли подавать отчетность, имеют переходный период до 5 октября 2025 года для подачи отчетов без штрафов.

С 5 июля предприятия, учреждения и организации на подконтрольных территориях снова обязаны подавать государственную статистическую отчетность, как это было до полномасштабного вторжения.

Статотчетность снова обязательна

Это предусматривают изменения в закон, принятые Верховной Радой 18 июня, подписанные президентом 3 июля и опубликованные 4 июля. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает 24 Канал.  

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В частности, восстанавливается:

  • обязательное регулярное представление статистической отчетности бизнесом;
  • возможность проводить выборочные обследования населения (по доходам, занятости, жилищных условий и т.д.);
  • полноценное использование статистики для формирования экономической, социальной и демографической политики.

Заметьте. Для компаний, которые из-за войны не могли подавать отчетность, предусмотрен переходный период до 5 октября 2025 года – за это время отчеты можно подать без штрафов.