Гранты на бизнес: кому и сколько заплатит государство в 2026 году
- С 2026 года государство увеличило размеры микрогрантов для открытия бизнеса в зависимости от созданных рабочих мест.
- Обновления предусматривают отдельные правила для военных и их семей, в частности увеличение максимальных сумм грантов до 1 миллиона гривен за создание четырех рабочих мест.
Государство обновляет правила грантовой программы для бизнесов. В частности можно получить не только деньги на развитие и открытие собственного дела, но и менторскую поддержку от центра занятости.
Кто может получить грант на собственное дело?
О том, как правительство помогает бизнесу, говорится в материале Фактов.
Смотрите также Всего одна ошибка: когда ФЛП могут лишить "упрощенки"
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Порядок предоставления микрогрантов для начала или развития бизнеса.
В частности, обновления касаются государственной программы "Собственное Дело" и предусматривают увеличенное финансирование для тех, кто планирует начать собственный бизнес.
Новые размеры микрогрантов:
- 100 тысяч гривен – без условия создания рабочих мест;
- 200 тысяч гривен – за одно созданное рабочее место;
- 300 тысяч гривен – за два рабочих места;
- 200 тысяч гривен – для молодежи в возрасте 18 – 25 лет.
Важно! Центры занятости готовы предоставить менторскую поддержку и сопровождение молодым предпринимателям, которые готовятся открыть собственное дело.
Для предпринимателей с опытом, которые имеют зарегистрированный ФЛП, создали рабочие места и платят налоги – государство предлагает дополнительную денежную поддержку. Речь идет о одноразовом микрогрант и еще одном дополнительном.
Какие изменения предусматривает постановление для военных?
Обновленное постановление имеет отдельные правила для семей УБД и действующих военных. Для них возможно:
- приостановление обязательств по гранту в случае мобилизации или плена, уточнены правила возврата неиспользованных средств;
- расширение круга получателей грантов – родители и совершеннолетние дети участников боевых действий также могут получить финансовую поддержку;
- увеличение максимальных сумм грантов для членов семей погибших или умерших защитников с 500 тысяч гривен до 1 миллиона гривен при условии создания четырех рабочих мест.
Обратите внимание! Грант доступен только ФЛП, зарегистрированным не менее 12 месяцев.
Что еще нужно знать о грантовой поддержке бизнеса?
Так, на портале на портале Дия.Бизнес отмечается, что за более чем 3 года действия "Собственного Дела" к программе присоединилось более, чем 28 тысяч украинских предпринимателей.
Они создали более, чем 51 тысячу рабочих мест, а общая сумма выплаченных государством грантов составила более чем 51 тысячу рабочих мест а общая сумма выплаченных государством грантов составила более 5 миллиардов гривен.
Инициативу реализуют благодаря ПриватБанку, Ощадбанку и Сенс Банку.
Микрогранты созданы для тех, кто действует. Поддержка доходит до людей, которые создают рабочие места, платят налоги и развивают собственное дело – от малого производства до креативного бизнеса,
– отметил заместитель министра экономики Александр Циборт.
В частности он отметил, что в военное время программа дает гибкость и возможности для развития.
Что еще известно об открытии собственного дела в 2026 году?
Чтобы запустить свой бизнес не обязательно иметь огромную финансовую подушку. Иногда достаточно идеи и правильного планирования, чтобы начать зарабатывать деньги с минимальными вложениями.
В то же время Даниил Гетманцев критикует программу нацкешбека, ведь бизнесу от нее нет пользы.
По результатам опросов более 40% украинских предприятий не почувствовали позитивного влияния программы.