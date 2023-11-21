Суд между Х и Media Matters: в чем причина конфликта

Компания Х подала в суд на Media Matters из-за манипулирования и нанесения ущерба платформе. Об этом стало известно по иску компании.

Социальная медиакомпания X (ранее Twitter) подала в суд на медиадзоровую группу Media Matters, занимающуюся мониторингом СМИ.

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X утверждает, что после публикации отчета, где отмечалось, что реклама известных брендов появилась наряду с контентом, восхваляющим Адольфа Гитлера и нацистскую партию, организация нанесла ущерб платформе.

О чем идет речь в иске

В иске, поданном в окружной суд США в Техасе, X утверждала, что Media Matters манипулировала социальной платформой. Они использовали аккаунты, следившие исключительно за аккаунтами крупных брендов или пользователей, известных как производители маргинального контента.

Отчет Media Matters исказил типичный опыт работы в X с намерением нанести вред X и его бизнесу,

– говорится в иске компании.

В иске X отмечает, что реклама IBM, Comcast и Oracle появлялась наряду с ненавистническим контентом только для одного зрителя, которым, по словам компании, был Media Matters.

Реакция Media Matters

В свою очередь президент Media Matters Анджело Карузоне назвал иск несерьезным. Также Карузоне заявил, что выводы некоммерческой организации противоречат заявлениям X о том, что она ввела защиту безопасности, чтобы предотвратить появление рекламы рядом с вредоносным содержанием.

Media Matters стоит за своими репортажами и надеется на победу в суде,

– добавил Карузоне.

Что известно о компании Х

В октябре 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. После этого поток рекламодателей покинул платформу, опасаясь некоторых противоречивых постов Маска и увольнений сотрудников, работавших над модерацией контента.

Доходы платформы от рекламы в США ежемесячно снижаются по меньшей мере на 55% в годовом исчислении с момента поглощения Маском.