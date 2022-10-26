По данным Heineken, объемы продаж пива выросли на 8,9%, что ниже средней оценки аналитиков в 11,8%. Компания жалуется, что рост расходов снизил маржу, а повышение цен отбило у значительной части клиентов желание покупать их продукцию.

Читайте также Как не потерять клиентов во время войны: советы бизнесу

Влияние инфляции на потребление пива

Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк заявил, что компания все чаще сталкивается со сложностями относительно любых макроэкономических прогнозов, в том числе и оценки будущего ослабления потребительского спроса.

В этом году пивоварам в целом удалось в значительной степени сохранить собственные прибыли путем повышения цен, чтобы справиться с растущими затратами на производство. Однако существует предел того, насколько клиенты будут готовы смириться с удорожанием продукции.

Ведь безудержная инфляция, рост цен на продукты питания и энергию разрушают дискреционную покупательную способность,

– констатирует издание Bloomberg.

К слову, нидерландской пивоварне удалось добиться своего скромного прогноза относительно умеренного роста в этом году. В то же время, ценовой баланс Heineken вырос на 13% в третьем квартале по причине ускорения инфляции, а признаки замедления потребительского спроса в некоторых частях Европы компания фиксировала в конце сентября и в октябре.

Добавим, что согласно отчету чистая прибыль Heineken за 9 месяцев 2022 года упала на 29% против аналогичного периода прошлого года – до 2,2 миллиарда евро.