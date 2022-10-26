За даними Heineken, обсяги продажу пива зросли на 8,9%, що нижче за середню оцінку аналітиків в 11,8%. Компанія бідкається, що зростання витрат знизило маржу, а підвищення цін відбило у значної частини клієнтів бажання купувати їхню продукцію.

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Вплив інфляції на споживання пива

Генеральний директор Heineken Дольф ван ден Брінк заявив, що компанія все частіше стикається зі складнощами щодо будь-яких макроекономічних прогнозів, зокрема й оцінки майбутнього послаблення споживчого попиту.

Цьогоріч пивоварам здебільшого вдалось значною мірою зберегти власні прибутки шляхом підвищення цін, аби впоратися зі зростаючими витратами на виробництво. Проте, існує межа того, наскільки клієнти будуть готові змиритися з подорожчанням продукції.

Адже нестримна інфляція, зростання цін на продукти харчування та енергію руйнують дискреційну купівельну спроможність,

– констатує видання Bloomberg.

До слова, нідерландській пивоварні вдалось досягти свого скромного прогнозу щодо помірного зростання цього року. Водночас, ціновий баланс Heineken зріс на 13% у третьому кварталі унаслідок прискорення інфляції, а ознаки уповільнення споживчого попиту у деяких частинах Європи компанія фіксувала наприкінці вересня та у жовтні.

Додамо, що за звітом, чистий прибуток Heineken за 9 місяців 2022 року упав на 29% проти аналогічного періоду минулого року, – до 2,2 мільярда євро.