Химический гигант возместил государству 43 миллиона гривен неуплаченных налогов
- Химическое предприятие в Черкасской области возместило государству 43 миллиона гривен неуплаченных налогов из-за схемы с манипуляциями цен при экспорте и импорте.
- Главному бухгалтеру предъявлено подозрение в связи с уклонением от уплаты налогов, а обвинительный акт направлен в суд.
Досудебное расследование по делу об умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны. завершено. Государство уже получило возмещение убытков в размере 43 миллиона гривен.
Кто устроил схему?
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал. По данным следствия, руководство предприятия, расположенного в Черкасской области и известного как один из ключевых отечественных производителей минеральных удобрений, организовало схему уклонения от налогов. Компанией владеет подсанкционный украинский бизнесмен.
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Что установило следствие?
Среди выявленных махинаций - манипуляции с ценами при внешнеэкономических операциях. В частности, продукцию экспортировали в швейцарскую компанию по заниженным ценам, а импорт природного газа с Кипра оформляли по завышенной стоимости. Такая схема позволила избежать уплаты более 43 миллионов гривен налога на прибыль.
Нарушения подтвердили результаты налоговой проверки и судебно-экономическая экспертиза.
Кому объявили о подозрении?
Главному бухгалтеру предприятия уже сообщено о подозрении по статьям об уклонении от уплаты налогов и служебного подлога. Как отметили в БЭБ, нанесенный государству ущерб компенсирован в полном объеме вместе с пеней.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.