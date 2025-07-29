Досудебное расследование по делу об умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны. завершено. Государство уже получило возмещение убытков в размере 43 миллиона гривен.

Кто устроил схему?

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал. По данным следствия, руководство предприятия, расположенного в Черкасской области и известного как один из ключевых отечественных производителей минеральных удобрений, организовало схему уклонения от налогов. Компанией владеет подсанкционный украинский бизнесмен.

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Что установило следствие?

Среди выявленных махинаций - манипуляции с ценами при внешнеэкономических операциях. В частности, продукцию экспортировали в швейцарскую компанию по заниженным ценам, а импорт природного газа с Кипра оформляли по завышенной стоимости. Такая схема позволила избежать уплаты более 43 миллионов гривен налога на прибыль.

Нарушения подтвердили результаты налоговой проверки и судебно-экономическая экспертиза.

Кому объявили о подозрении?

Главному бухгалтеру предприятия уже сообщено о подозрении по статьям об уклонении от уплаты налогов и служебного подлога. Как отметили в БЭБ, нанесенный государству ущерб компенсирован в полном объеме вместе с пеней.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.