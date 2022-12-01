Эстафету увольнения работников перенял H&M: 1500 сотрудников останутся без работы
Источник:Reuters
H&M первым из крупных европейских ритейлеров сократит штат в целях экономии. Предполагается, что таким образом шведский бренд одежды сможет сэкономить около 190 миллионов долларов в год.
H&M сократит работников
Причиной сокращения штата в головном офисе ритейлером Hennes & Mauritz (H&M) стал кризис стоимости жизни. В частности, высокой инфляции в мире и резким ростом затрат, вызванных полномасштабной войной в Украине. В компании надеются сэкономить 2 миллиарда шведских крон в год, что эквивалентно около 190 миллионам долларов, уволив 1500 сотрудников.
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Это симптом проблем, с которыми сталкивается сектор розничной торговли модной одеждой. Поддержка освещения и отопления в огромных магазинах становится все большей проблемой из-за нестабильных цен на энергоносители,
– рассказывает старший аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.
Также в H&M заявил, что сэкономленные деньги начнут поступать со второй половины следующего года, а в IV квартале будут израсходованы на реструктуризацию в размере 800 миллионов шведских крон.
Мы переживаем большой переходный период, и вся индустрия розничной торговли сталкивается с множеством проблем.
– сказал глава отдела по связям с инвесторами H&M Нильс Винге.
Он также отметил проблемы, связанные с пандемией, войной в Украине и растущими затратами на сырье, фрахт и энергию.
Ниже, чем ожидались продажи
Ритейлер H&M сообщил, что квартальные продажи оказались намного ниже, чем ожидали у компании из-за низкой платежеспособности покупателей, вызванной высокой инфляцией.
Один из конкурентов H&M – Inditex сообщил в сентябре о квартальном росте продаж, в отличие от H&M и планах поднять цены, чтобы компенсировать затраты.
Высокая конкуренция
Еще одной причиной сокращения штата стала высокая конкуренция среди ритейлеров на рынке. Компания H&M сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны более дешевых брендов и онлайн-брендов.
Так, например, британский ритейлер модной одежды Primark объявил о планах прибавить 1800 рабочих мест в Испании и Великобритании по мере расширения.Напомним! Летом H&M принял решение о полном выходе из российского рынка из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это обойдется компании в 190 миллионов долларов. В H&M заявили, что считают невозможным "учитывая текущую ситуацию" продолжать бизнес в России.
Другие компании, увольняющие работников
- Компания производства компьютеров и принтеров HP планирует сократить 12% штата к концу 2025 года. То есть говорится о 4 – 6 тысячах человек.
- После того как Илон Маск купил и возглавил Twitte, сразу уволил три топ -менеджера, затем еще нескольких инженеров публично в комментариях в Twitte. Также в компании направили сотрудникам е-мейл рассылку, где предложили работать сверхурочно, или уволиться.
- Цукерберг в ноябре сообщил, что материнская компания Facebook, Meta, планирует сократить около 11 тысяч рабочих мест. Это первое масштабное увольнение в истории компании социальных медиа.
- Впоследствии автомобильная компания Jaguar Land Rover заявила, что готова нанять работников, уволенных в Facebook и Twitter.