Впервые за 50 лет: автогигант Honda меняет логотип в форме буквы "H"
- Honda меняет логотип впервые за 50 лет, отказываясь от квадратной рамки вокруг буквы "H".
- Новый минималистичный логотип дебютирует на электромобилях и будет использоваться во всем бизнесе Honda.
В январе Honda объявила о новом логотипе для всех своих моделей, начиная с 2027 года. Текущий логотип компании – это буква "H", окруженная квадратной рамкой: уже в следующем году он будет выглядеть по-другому, однако кардинальных изменений не будет.
Какой будет новый логотип?
Новый логотип дебютировал в 2026 году на концептуальных электромобилях Honda серии Zero, пишет 24 Канал со ссылкой на SlashGear.
Новая эмблема – это минималистичная буква "H", которая больше не окружена привычной квадратной рамкой. Она должна напоминать две вытянутые руки, которые, по словам автопроизводителя, символизируют "преданность Honda расширять возможности и искренне служить потребностям клиентов".
Сначала эмблема дебютирует на электромобилях и гибридно-электрических автомобилях, а затем распространится на всю линейку Honda. Логотип также будет использоваться во всем бизнесе, включая дилерские центры, коммуникационные инициативы и автоспортивную деятельность.
Редизайн – это уже пятый раз, когда Honda меняет свой логотип "H" по сравнению с первоначальной эмблемой, которая дебютировала в 1963 году. Это впервые с 1969 года, когда он не будет окружен рамкой, и новый символ определенным образом напоминает оригинальный логотип.
