Honda отзывает 300 тысяч авто из-за дефекта двигателя: речь о трех моделях
Компания Honda объявила об отзыве 294 612 автомобилей в США из-за проблемы с программным обеспечением, которая может вызвать внезапную остановку двигателя или потерю мощности.
В чем проблема
Сбой в программном обеспечении блока управления впрыском топлива (FI-ECU) может вызвать внезапное выключение двигателя или потерю мощности во время движения. Это увеличивает риск аварии и угрожает безопасности водителей и пассажиров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также В Украине вырос спрос на китайские авто: какие покупают чаще всего
Модели, которые подлежат отзыву:
- Acura MDX Type-S (2022 – 2025 годов)
- Honda Pilot (2023 – 2025 годов)
- Acura TLX Type-S (2021-2025 годов)
Как решат проблему
Официальные дилеры Honda бесплатно обновят программное обеспечение FI-ECU для всех автомобилей, подпадающих под отзыв.
Владельцам транспортных средств рекомендуется обратиться к дилерам для проведения диагностики и обновления.