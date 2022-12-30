Об этом 29 декабря заявили в Государственном управлении регулирования авторынка Китая. Отмечается, что проблема заключается в инженерной ошибке, допущенной при производстве гибридных автомобилей японского бренда.

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Honda отзывает более 200 тысяч гибридных авто, выпущенных на китайский рынок

Согласно официальному сообщению китайского регулятора, Honda отзовет 105 608 гибридных автомобилей, выпущенных в период с 8 октября 2018 по 7 сентября 2020 совместным предприятием японского бренда с Dongfeng Motor Group Co в Ухане.

Кроме того, возврату на завод подлежит 95 081 единица гибридных моделей, выпущенных в партнерстве с Guangzhou Automobile Group Co с 27 августа 2018 года по 6 августа 2020 года в Гуанчжоу.

Согласно заявлению регулятора авторынка Китая, проблема касается смазочного масла, которое в процессе эксплуатации транспортных средств попадает в датчики педали тормоза, что с течением времени может вызвать некорректную работу этих датчиков тормозной системы.

Напомним, что недавно американский ритейлер Target отозвал более 200 тысяч единиц товаров после трагического инцидента со смертью двух малолетних детей в результате асфиксии. Речь идет об одеялах Pillowfort, которые продавались в универмагах сети с 2018 по 2022 год, – дети забирались внутрь одеял, после чего попадали в ловушку и не могли выбраться без помощи взрослых.

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