Про це 29 грудня заявили у Державному управлінні з регулювання авторинку Китаю. Зазначається, що проблема полягає в інженерній помилці, допущеній під час виробництва гібридних автівок японського бренду.

Читайте також Поведінка клієнтів кардинально змінилася: які лайфхаки допомагають бізнесу адаптуватися

Honda відкликає понад 200 тисяч гібридних авто, випущених на китайський ринок

За офіційним повідомленням китайського регулятора, Honda відкличе 105 608 гібридних автомобілів, випущених у період з 8 жовтня 2018 року по 7 вересня 2020 року спільним підприємством японського бренду з Dongfeng Motor Group Co в Ухані.

Окрім того, поверненню на завод підлягає 95 081 одиниця гібридних моделей, випущених у партнерстві з Guangzhou Automobile Group Co з 27 серпня 2018 року по 6 серпня 2020 року в Ґуанчжоу.

За заявою регулятора авторинку Китаю, проблема стосується мастила, яке у процесі експлуатації транспортних засобів потрапляє у датчики педалі гальма, що з часом може спричиняти некоректну роботу цих датчиків гальмівної системи.

Нагадаємо, що нещодавно американський ритейлер Target відкликав понад 200 тисяч одиниць товарів після трагічного інциденту зі смертю двох малолітніх дітей унаслідок асфіксії. Мовиться про ковдри Pillowfort, які продавались в універмагах мережі з 2018 по 2022 рік, – діти залазили всередину ковдр, після чого потрапляли у пастку й не могли вибратися без допомоги дорослих.

Зверніть увагу! Попадати в очікування клієнтів та бути з ним на зв'язку – прагнення будь-якої компанії. Київстар Бізнес рекомендує: не втрачайте жодного дзвінка клієнта із Віртуальною мобільною АТС, фіксуйте його шлях у CRM, поєднуйте ці системи та робіть очікувані клієнтом пропозиції за допомогою таргетованих SMS розсилок.