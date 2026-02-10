Укр Рус
10 февраля, 11:17
Тарифы Трампа обвалили прибыли: Honda теряет миллиарды по еще одной причине

Альбина Ковпак
  • Операционная прибыль Honda за третий квартал упала на 61,4% из-за замедления спроса на электромобили и тарифы Трампа.
  • Honda потеряла 1,7 миллиарда долларов из-за одноразовых расходов на электромобили и около миллиарда долларов из-за импортных пошлин США.

Компания Honda Motor Co. присоединилась к ряду мировых автопроизводителей, которые предупредили о потере прибыли. Причина – дорогостоящие последствия замедления спроса на электромобили и давление тарифов Трампа.

Как упали прибыли Honda?

Honda Motor заявила во вторник, что ее операционная прибыль за третий квартал упала на 61,4%, что стало четвертым подряд снижением в годовом исчислении, пишет Reuters.

Второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota Motor сообщил об операционной прибыли в размере 153,4 миллиарда иен (987,07 миллионов долларов) за этот период, что ниже среднего прогноза в 174,5 миллиарда иен. Среди препятствий:

  • замедление роста рынка электромобилей;
  • протекционистская торговая политика, в частности тарифы Трампа;
  • повышенные риски цепи поставок;
  • обострение глобальной конкуренции.

Одноразовые расходы, связанные с электромобилями, включая убытки и обесценивание автомобилей, проданных в США, и списание активов развития, стоили Honda 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, компания понесла убытки в размере около миллиарда долларов от импортных пошлин США.

Какие проблемы у других автопроизводителей?

Крупные автопроизводители предупреждают о “зиме” для электромобилей, поскольку основные рынки, такие как США, отменяют политику поддержки, оставляя отрасль в трудном положении, пишет Bloomberg.

  • Stellantis в этом месяце заявила, что взимает более 22 миллиардов евро сборов, главным образом связанных со сменой курса своей стратегии в отношении электромобилей
  • Ford Motor Co. объявила о сборах в размере 19,5 миллиарда долларов от капитального ремонта.

Новости автомобильных компаний

  • Volkswagen обогнал Tesla в продажах электромобилей в Европе в 2025 году, продав 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.

  • Японская компания Mazda вернулась на российский рынок, представив две модели кроссоверов CX-5 и CX-50, которые поставляются из Китая. В 2022 году Mazda продала свою долю в заводе во Владивостоке, но через структуры, связанные с материнской компанией, автомобили снова стали доступны в России.

  • Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно. Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.