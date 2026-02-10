Тарифы Трампа обвалили прибыли: Honda теряет миллиарды по еще одной причине
- Операционная прибыль Honda за третий квартал упала на 61,4% из-за замедления спроса на электромобили и тарифы Трампа.
- Honda потеряла 1,7 миллиарда долларов из-за одноразовых расходов на электромобили и около миллиарда долларов из-за импортных пошлин США.
Компания Honda Motor Co. присоединилась к ряду мировых автопроизводителей, которые предупредили о потере прибыли. Причина – дорогостоящие последствия замедления спроса на электромобили и давление тарифов Трампа.
Как упали прибыли Honda?
Honda Motor заявила во вторник, что ее операционная прибыль за третий квартал упала на 61,4%, что стало четвертым подряд снижением в годовом исчислении, пишет Reuters.
Смотрите также Tesla потеряла первенство на европейском рынке
Второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota Motor сообщил об операционной прибыли в размере 153,4 миллиарда иен (987,07 миллионов долларов) за этот период, что ниже среднего прогноза в 174,5 миллиарда иен. Среди препятствий:
- замедление роста рынка электромобилей;
- протекционистская торговая политика, в частности тарифы Трампа;
- повышенные риски цепи поставок;
- обострение глобальной конкуренции.
Одноразовые расходы, связанные с электромобилями, включая убытки и обесценивание автомобилей, проданных в США, и списание активов развития, стоили Honda 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, компания понесла убытки в размере около миллиарда долларов от импортных пошлин США.
Какие проблемы у других автопроизводителей?
Крупные автопроизводители предупреждают о “зиме” для электромобилей, поскольку основные рынки, такие как США, отменяют политику поддержки, оставляя отрасль в трудном положении, пишет Bloomberg.
- Stellantis в этом месяце заявила, что взимает более 22 миллиардов евро сборов, главным образом связанных со сменой курса своей стратегии в отношении электромобилей
- Ford Motor Co. объявила о сборах в размере 19,5 миллиарда долларов от капитального ремонта.
Новости автомобильных компаний
Volkswagen обогнал Tesla в продажах электромобилей в Европе в 2025 году, продав 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.
Японская компания Mazda вернулась на российский рынок, представив две модели кроссоверов CX-5 и CX-50, которые поставляются из Китая. В 2022 году Mazda продала свою долю в заводе во Владивостоке, но через структуры, связанные с материнской компанией, автомобили снова стали доступны в России.
Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно. Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.