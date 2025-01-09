Рада отменила Хозяйственный кодекс: что изменится для предприятий

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6013, который регулирует особенности предпринимательской деятельности юридических лиц и их объединений в переходный период. Закон предусматривает отмену Хозяйственного кодекса Украины, внесение изменений в Гражданский кодекс и ряд других законов.

Парламентарии поддержали отмену Хозяйственного Кодекса

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что за отмену Хозяйственного кодекса проголосовали 248 парламентариев.

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Работа над законопроектом длилась 3 года, он приближает Украину к европейской системе частного права. В частности:

уменьшает коррупционные риски в системе регулирования частно-правовых отношений;

реорганизует частные, государственные и коммунальные предприятия, заменяя их на ООО и другие цивилизованные организационно-правовые формы;

не влияет на работу коммунальных медицинских и других учреждений, созданных ранее.

Переходный период продлится 7 лет. ВРУ уверяет, что закон направлен на развитие современных бизнес-моделей, прозрачное управление имуществом и усиление экономической устойчивости государства.

Цель закона – согласование с нормами ЕС

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что принятие этого закона является важным шагом на пути к приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Законопроект также соответствует требованиям программы Ukraine Facility и направлен на имплементацию лучших практик корпоративного управления.

Документ прошел многочисленные общественные обсуждения, в частности на платформе Конгресса местных и региональных властей с участием более 400 представителей из всех регионов Украины.