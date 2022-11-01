Выход Huawei с российского рынка

Офис Huawei в России, вероятно, закроется с 1 февраля 2023 года, ведь именно с этого периода выставлены в аренду помещения в бизнес-центре, где ранее размещалась китайская компания.

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Весной Huawei перестал продавать базовые станции для мобильной связи. Однако остатки прошлых поставок еще продаются в официальном магазине.

В июне компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в России и запчастей к ним. Однако уже в июле появилась информация о возобновлении поставок.

В августе Huawei сообщила о закрытии интернет-магазина Vmall на территории России. В компании отметили, что на уже купленные через интернет товары будет продолжать распространяться гарантийное обслуживание.

Будет ли техника Huawei на российском рынке, несмотря на выход компании

Даже несмотря на то, что технологическая компания покидает рынок России, это не значит, что в стране-агрессоре будет полное отсутствие продукции Huawei. Ведь ее могут завозить как "серый импорт" через посредников или официальных дистрибьюторов. Вместе с тем официально Huawei не ввозит в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику.

Следует также отметить, что после полномасштабного вторжения России на территорию Украины китайские бренды избегают прямой поддержки России в конфликте, опасаясь санкций Запада. Некоторые компании тихо уходят с рынка или прекращают сотрудничество со страной-агрессоркой.

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