Россия "присвоила" завод известного производителя авто: что известно о скандальной ситуации

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai продал свой завод в России с условием выкупа в будущем, однако сейчас с этим возникли проблемы. Стало известно, кто виноват в ситуации и какие еще автопроизводители покинули рынок России.

Почему завод Hyundai в России не вернут компании?

Hyundai не имеет возможности выкупить свой бывший производственный завод в России, поскольку срок действия опции выкупа, похоже, заканчивается в следующем месяце, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Голливуд против Netflix, а Европа против X: самые громкие бизнес-скандалы 2025 года

Вместе со своим аффилированным лицом Kia, Hyundai когда-то был крупнейшим иностранным автопроизводителем в России. Но в 2024 году он продал свой завод в Санкт-Петербурге.

Работа на заводе была приостановлена с марта 2022 года, через месяц после вторжения Москвы в Украину. Это спровоцировало негативную реакцию западных санкций, которые нарушили цепи поставок и платежи.

Соглашение, по которому Hyundai продала 100% завода российской компании AGR Automotive Group за символические 140 000 вон (97 долларов США), включала двухлетний опцион выкупа. Срок действия этого пункта истекает в январе 2026 года.

Это не та ситуация, когда мы можем выкупить акции,

– сказал источник, который знаком с внутренними обсуждениями Hyundai.

В заявлении Hyundai агентству Reuters сообщили, что окончательное решение по варианту выкупа еще не принято.

Какие еще автопроизводители ушли с рынка России?

Репутация многих мировых автопроизводителей была под угрозой, а западные санкции сделали невозможным их, поэтому большинство из них ушли с российского рынка.

Когда Hyundai продавала свои российские активы в 2024 году, она заявила, что получит убытки от сделки в размере 287 миллиардов вон. Некоторые, например Hyundai, продали свои заводы российским игрокам за символические суммы и договорились об их выкупе в установленные сроки в надежде когда-то вернуться.

Большинство этих заводов сейчас собирают китайские автомобили под российскими брендами, хотя завод Hyundai производит автомобили под брендом Solaris, который ранее был названием популярной модели, выпускавшейся корейским автопроизводителем для российского рынка.

Японская компания Mazda Motor первой потеряла право на выкуп в октябре, когда решила не выполнять опцион на выкуп 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют опции выкупа, срок действия которых истекает между 2027 и 2029 годами. Toyota и Volkswagen продали свои активы без каких-либо прав выкупа.

Новости мировых компаний